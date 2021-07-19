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Продвижение "Талибана" в Афганистане
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Эрдоган назвал неправильными действия талибов по "завоеванию территорий" в Афганистане

Президент Турции добавил, что талибы не выступают против обеспечения Анкарой защиты аэропорта Кабула

АНКАРА, 19 июля. /ТАСС/. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) не выступает против обеспечения Анкарой защиты аэропорта Кабула. Такое мнение выразил в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Стамбуле. Трансляцию вел телеканал TRT.

"Заявлений о том, что "Талибан" не хочет [видеть] Турцию [в Афганистане] не было. "Талибан" очень хорошо знает позицию турецкой администрации по этому вопросу. У нас есть определенные планы, и мы их придерживаемся. Надеемся, что у нас пройдут переговоры с "Талибаном", - подчеркнул он.

Кроме того, он назвал неправильными "оккупационные действия" талибов и призвал прекратить их.

После заявления американского президента Джо Байдена о завершении операции ВС США в Афганистане и планах вывести войска ситуация в стране резко обострилась. Как сообщили 13 июля в Пентагоне, вывод американских войск из Афганистана осуществлен более чем на 95%. Параллельно с этим движение "Талибан", по заявлению его представителей, сумело установить контроль над 85% территории республики, включая районы вдоль границы с пятью странами - Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией.

Между тем 13 июля афганский телеканал 1TV привел заявление движения "Талибан", в котором говорится о его готовности атаковать турецкие силы, если они останутся на территории Афганистана. Талибы призвали турецкое руководство отказаться от принятого решения, которое "создает проблемы между мусульманскими народами обеих стран".

Теги
АфганистанТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипПродвижение "Талибана" в Афганистане
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