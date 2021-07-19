Эрдоган назвал неправильными действия талибов по "завоеванию территорий" в Афганистане

АНКАРА, 19 июля. /ТАСС/. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) не выступает против обеспечения Анкарой защиты аэропорта Кабула. Такое мнение выразил в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Стамбуле. Трансляцию вел телеканал TRT.

"Заявлений о том, что "Талибан" не хочет [видеть] Турцию [в Афганистане] не было. "Талибан" очень хорошо знает позицию турецкой администрации по этому вопросу. У нас есть определенные планы, и мы их придерживаемся. Надеемся, что у нас пройдут переговоры с "Талибаном", - подчеркнул он.

Кроме того, он назвал неправильными "оккупационные действия" талибов и призвал прекратить их.

После заявления американского президента Джо Байдена о завершении операции ВС США в Афганистане и планах вывести войска ситуация в стране резко обострилась. Как сообщили 13 июля в Пентагоне, вывод американских войск из Афганистана осуществлен более чем на 95%. Параллельно с этим движение "Талибан", по заявлению его представителей, сумело установить контроль над 85% территории республики, включая районы вдоль границы с пятью странами - Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией.

Между тем 13 июля афганский телеканал 1TV привел заявление движения "Талибан", в котором говорится о его готовности атаковать турецкие силы, если они останутся на территории Афганистана. Талибы призвали турецкое руководство отказаться от принятого решения, которое "создает проблемы между мусульманскими народами обеих стран".