AFP: французские власти арестовали бывшего члена "Красных бригад" по запросу Италии

ПАРИЖ, 19 июля. /ТАСС/. Власти Франции арестовали одного из бывших членов крайне левой террористической организации "Красные бригады" по запросу Италии. Об этом в понедельник сообщило Agence France-Presse со ссылкой на источник, знакомый с расследованием.

По его данным, речь идет о 61-летнем Маурицио ди Марцио, он прибыл на территорию Франции в 90-х годах. Как указывает агентство, в Италии этот человек был осужден за попытку похищения с террористическими целями в 1982 году.

В апреле стало известно, что французские власти задержали девятерых бывших членов "Красных бригад" по запросу итальянской стороны.

Италия давно настаивала на экстрадиции террористов "Красных бригад". Эта одна из крупнейших экстремистских организаций Италии ответственна за теракты в 1970-80-х годах. Им удавалось жить во Франции благодаря так называемой доктрине Миттерана, принятой бывшим президентом Франции, согласно которой было принято решение не выдавать членов крайне левых группировок.

Срок наказания для большинства из них истек, однако осталась небольшая группа, выдачу которой Италия продолжала добиваться. Неоднократно поднимал этот вопрос лидер партии "Лига" Маттео Сальвини, который требовал от Франции выдать экс-террористов, занимая пост главы МВД (2018-2019).