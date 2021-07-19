Минюст Белоруссии потребовал приостановить деятельность двух общественных организаций

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Министерство юстиции требует приостановить деятельность республиканского общественного объединения "Правовая инициатива", а также "Движение "За свободу". Соответствующие дела по иску Минюста возбудил Верховный суд.

"16 июля 2021 года Верховный суд Республики Беларусь сообщил нашей организации о возбуждении гражданского дела по иску Министерства юстиции о приостановлении деятельности Республиканского общественного объединения "Правовая инициатива", судебное разбирательство назначено на 30 июля", - сообщает на своем сайте организация в понедельник.

В свою очередь председатель "Движения "За свободу" Юрий Губаревич сообщил об аналогичном решении властей в отношении этой оппозиционной структуры. "Судебное заседание по иску Минюста о приостановлении деятельности "Движения "За свободу" назначено на 27 июля", - написал Губаревич на своей странице в Facebook.

14 и 16 июля силовики провели обыски в этих организациях. КГБ Белоруссии ранее сообщал, что проводит в республике широкомасштабную операцию "по зачистке от радикально настроенных лиц". Президент Белоруссии Лукашенко 13 июля заявил, что власти Белоруссии пристальное внимание уделят НПО, НКО и западным СМИ. На минувшей неделе по всей Белоруссии проходили многочисленные обыски у правозащитников, активистов, журналистов негосударственных СМИ, представителей неправительственных организаций и партий оппозиционной направленности. Следственный комитет сообщил, что обыски провели в организациях, позиционирующих себя как правозащитные с целью установления обстоятельств финансирования протестов, которые проходили после президентских выборов в стране в августе прошлого года.