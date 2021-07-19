Жители городка, где хотят разместить мигрантов, провели акцию протеста у здания МВД Литвы

ВИЛЬНЮС, 19 июля. /ТАСС/. Акция протеста жителей городка литовского Девенишкес, в котором в здании неиспользуемой школы центральные власти хотят разместить примерно 500 нелегальных мигрантов, массово проникающих в Литву с территории Белоруссии, прошла в понедельник у МВД республики. Несколько десятков человек встали в пикет у здания ведомства с плакатами в связи с нарушением их прав.

"Если нас не услышат, если сделать ничего не удастся, обратимся в суд", - заявила журналистам представитель общественности городка Люба Поляк. По ее словам, рядом с местом, где хотят разместить нелегалов, находятся действующая школа, детский сад, жилые дома. "Постоянно здесь должны будут дежурить полицейские, сотрудники пограничной охраны. Город превратится в военный лагерь", - отметила Поляк.

Совет депутатов Шальчиникского района, в который входит Девенишкес, на прошлой неделе проголосовал против реализации плана правительства разместить в городке нелегалов, но конкретной реакции центральных властей на это не последовало. Премьер Ингрида Шимоните заявила, что нелегальные мигранты, несмотря на негативное отношение к ним, должны быть где-то размещены.

В городке Девенишкес проживает немногим более 700 человек, и нелегалов в нем может оказаться больше, чем местных жителей, так как, помимо 500 человек, которых хотят разместить в неиспользуемой школе, есть планы построить около нее палаточный городок либо ангары для 1 тыс. человек.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны 2 096 нелегалов, что в 25,9 раза больше, чем за весь 2020 год. Власти столкнулись с проблемой их размещения.

В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.