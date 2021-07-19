СМИ: секретные характеристики британского танка опубликовали на игровом форуме

ЛОНДОН, 19 июля. /ТАСС/. Один из поклонников компьютерной онлайн-игры War Thunder (многопользовательская видеоигра с элементами симулятора о боевых действиях с использованием военной техники) опубликовал на игровом форуме выдержки из руководства по поддержке армейского оборудования Army Equipment Support Publication (AESP). Об этом сообщил портал UK Defence Journal, специализирующийся на публикации британских и международных новостей и аналитики в области обороны.

Как сообщается, пользователь уточнил, что он является командиром танка "Challenger 2", а засекреченные сведения предоставил чтобы помочь разработчикам в более детализированном моделировании боевой единицы. Участник форума опубликовал выдержки из документа, где был зачеркнут гриф секретности "для ограниченного пользования" и стоял штамп, подтверждающий отсутствие ограничений по форме допуска.

Разработчики компьютерной игры отказались от использования предоставленных сведений и предостерегли распространителя от дальнейших негативных последствий. "У нас есть письменное подтверждение от министерства обороны, что этот документ остается засекреченным. Продолжая его распространение, вы нарушаете "Закон о государственной тайне", что может повлечь за собой наказание в виде тюремного заключения сроком до 14 лет", - написал модератор форума.