Зеленский поставил под сомнение целесообразность будущего саммита "Восточного партнерства"

КИЕВ, 19 июля. /ТАСС/. Украина хочет видеть со стороны ЕС предметный разговор по поводу перспектив членства в союзе в ходе саммита глав государств и правительств ЕС и шести стран - участниц программы "Восточное партнерство". В противном случае мероприятие не будет целесообразным, заявил в понедельник президент Украины Владимир Зеленский в ходе Батумской международной конференции.

"В декабре должен состояться саммит "Восточного партнерства". Это очень важно, но отсутствие со стороны ЕС стратегического видения целей этого партнерства делает этот формат не таким предметным, полуживым. Нам не нужен саммит ради саммита. У нас гибнут люди, у нас война, нам нужно политическое наполнение и геополитическое видение будущего этой инициативы, иначе непонятна целесообразность этого вообще", - отметил украинский лидер.

По его словам, декабрьское мероприятие должно продемонстрировать, какое значение Украина имеет для ЕС. "Следующий саммит должен показать четкое видение отношений с ближайшими партнерами со стороны ЕС. Мы будем поддерживать эту инициативу ровно настолько, насколько она будет благоприятствовать реальности наших европейский стремлений", - подчеркнул он. В то же время Зеленский выразил надежду на то, что в конечном итоге Украина станет членом ЕС. "Я верю, что мы вместе с вами дойдем до этой мечты и вместе обозначим пополнение европейской семьи тремя сестрами - Украиной, Грузией и Молдавией", - заявил он.

Кроме того, Зеленский раскритиковал тот факт, что Украина не была приглашена на Конференцию по будущему Европы. "Мы не понимаем, почему на Конференции по будущему Европы сегодня не звучит голос нашего государства. Не мы ли являемся частью ее будущего? Если кто-то из стран не важен для будущего Европы, то это не Европа будущего", - заявил он. По мнению Зеленского, доказательством того, что Украина, Грузия и Молдавия нужны Европе, могло бы стать предоставление им перспективы членства в ЕС.

Встреча глав государств и правительств Евросоюза и шести стран - участниц программы "Восточное партнерство" состоится 15 декабря в Брюсселе. Плановый саммит ЕС - "Восточное партнерство" был запланирован на март 2021 года, однако отменен с учетом эпидемической ситуации.

В конституции Украины закреплен стратегический курс государства на полноправное членство страны в Европейском союзе и НАТО.