В США четверым гражданам Китая предъявили обвинение в хакерских атаках

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Четыре гражданина Китая, сотрудничающие с Министерством государственной безопасности КНР, обвиняются в кибератаках на десятки компаний, университетов и государственных учреждений в США и других странах в период с 2011 по 2018 годы. Об этом сообщается в понедельник в пресс-релизе Министерства юстиции США.

"Большая часть украденных данных была связана с информацией, которая принесла значительную экономическую выгоду китайским компаниям и коммерческим секторам, в том числе информацию, которая позволила бы обойти длительные и трудоемкие процессы исследований и разработок", - говорится в пресс-релизе.

По данным Минюста, каждый из подсудимых обвиняется в сговоре с целью совершения компьютерного мошенничества, а также с целью совершения экономического шпионажа, что влечет за собой максимальное наказание до пяти и 15 лет тюремного заключения соответственно.

Согласно предоставленной информации, хакерская кампания была направлена против США, Австрии, Камбоджи, Канады, Германии, Индонезии, Малайзии, Норвегии, Саудовской Аравии, ЮАР, Швейцарии и Великобритании. Отрасли, подвергшиеся кибернападениям, включали в себя авиацию, оборонную индустрию, образование, государственное управление, здравоохранение, биофармацевтику, морское дело и другие.