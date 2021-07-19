Источник: Минтуризма Турции не принимает решений о закрытии границ из-за коронавируса

АНКАРА, 19 июля. /ТАСС/. Министерство культуры и туризма Турции не принимает решений о возможности закрытия границ из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в республике. Об этом сообщил в понедельник ТАСС источник в турецком ведомстве на просьбу прокомментировать сообщения СМИ со ссылкой на главу Минтуризма Мехмета Нури Эрсоя, что власти страны не исключили закрытие страны из-за распространения варианта "дельта".

"Наше министерство не принимает каких-либо инициатив, связанных с открытием или закрытием границ между странами. В связи с этим у нас нет каких-либо заявлений по этой теме, поскольку решения по ней принимают министерство здравоохранения и Научный совет [по коронавирусу]", - подчеркнул собеседник агентства.

Между тем сам Эрсой в интервью телеканалу CNN Turk подчеркнул, что Турция "в марте вступила в процесс постепенной нормализации". "Если вакцинация ускорится, то Турция может перейти к полной нормализации. Чем дольше вакцинация будет проходить, тем дольше будет продолжаться процесс постепенной нормализации", - добавил министр.

6 июля глава Минздрава Фахреттин Коджа сообщил, что в республике были зафиксированы три случая заражения штаммом коронавируса "дельта плюс", также наблюдается "неуклонный рост случаев заражения штаммом "дельта".

Коронавирус в Турции

Коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта прошлого года у местного жителя, который вернулся из Европы. Общее число инфицированных в стране к настоящему моменту превысило 5,470 млн, умерли 50 155 человек.

Турция приступила 14 января к массовой вакцинации населения от коронавируса с использованием китайской CoronaVac производства Sinovac Biotech, а также вакцины компаний Pfizer и BioNTech.

По данным Министерства здравоохранения Турции, к настоящему времени в республике привились от коронавируса более 63 млн человек, из них первый компонент вакцины получили 38 млн.