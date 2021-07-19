Временный премьер-министр Гаити согласился уйти в отставку

ТАСС, 19 июля. Исполняющий обязанности премьер-министра Гаити Клод Жозеф готов уйти в отставку. С таким заявлением он выступил в опубликованном в понедельник интервью газете The Washington Post.

Его должность займет Ариэль Анри, которого президент Жовенель Моиз назначил главой кабмина за два дня до того, как был убит. По словам Жозефа, решение об уходе с поста было принято "на благо страны" по результатам переговоров с Анри.

После убийства президента Жозеф взял в свои руки управление страной. Назначенный Моизом на пост премьера Анри заявил, что именно он должен управлять республикой до новых выборов, отметив, что не считает нынешнее правительство полноценным. Президентские и парламентские выборы в Гаити назначены на 26 сентября, второй тур выборов президента в случае необходимости пройдет 21 ноября.

Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию 7 июля. Во время нападения первая леди страны Мартин Моиз также была ранена и доставлена в госпиталь. Совет министров ввел военное положение в республике на 15 дней.