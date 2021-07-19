Грузия, Молдавия и Украина подписали декларацию о стремлении в ЕС

ТБИЛИСИ, 19 июля. /ТАСС/. Президенты Грузии, Молдавии и Украины от имени "Ассоциированного трио" подписали батумскую декларацию о стремлении трех стран в Европейский союз. Церемония подписания документа в прямом эфире транслировалась в понедельник на странице главы грузинского государства Саломе Зурабишвили в Facebook.

"После подписания декларации мы, три страны, больше не будем прежними. Мы еще больше сблизимся. Черное море больше не будет прежним. Оно будет символом соединения, объединения, близости в контексте трех стран. Для этого мы должны будем работать с Евросоюзом по принципу открытого моря", - сказала Зурабишвили на пресс-конференции, оценивая важность подписания документа.

В Батуми в понедельник открылась международная конференция "Европейский путь Грузии". В работе саммита приняли участие глава Евросовета Шарль Мишель, президент Молдавии Майя Санду и лидер Украины Владимир Зеленский. В рамках конференции состоялась встреча президентов Грузии, Молдавии и Украины в формате "Ассоциированного трио".

Украина, Грузия и Молдавия 17 мая в Киеве подписали меморандум о создании "Ассоциированного трио", чтобы выразить решимость и "твердое желание стать членами Евросоюза". В документе страны высказались за активизацию процесса интеграции с ЕС, а также подчеркнули, что "Восточному партнерству" (программа Евросоюза, основной целью которой заявлено развитие регионального сотрудничества с Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной) необходим новый политический импульс и обозначение новых горизонтов совместной работы.