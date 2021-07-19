Зеленский пригласил лидеров Грузии и Молдавии принять участие в "Крымской платформе"

КИЕВ, 19 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский пригласил лидеров Грузии и Молдавии принять участие в саммите новой переговорной площадки "Крымская платформа", который планируется провести в Киеве 23 августа.

"Я буду рад видеть вас, уважаемые президенты, на учредительном саммите, который состоится в Киеве 23 августа", - сказал он в понедельник на пресс-конференции по итогам международной конференции "Европейский путь Грузии" в Батуми.

При этом Зеленский отметил, что Украина, Грузия и Молдавия "должны сделать все", чтобы на земле трех этих стран "линии (разграничения) исчезли навсегда". Он проинформировал, что в ходе конференции стороны значительное внимание уделили развитию сотрудничества в области безопасности и обороны в Черноморском регионе и вопросам "возвращения Черного и Азовского морей в пространство международного морского права". "Судоходство должно стать приоритетом мирового сообщества", - сказал Зеленский и добавил, что "важным инструментом для достижения этой цели может стать украинская инициатива "Крымская платформа".

В Батуми в понедельник открылась международная конференция "Европейский путь Грузии". В ее работе приняли участие глава Евросовета Шарль Мишель, президенты Грузии Саломе Зурабишвили, Молдавии Майя Санду и лидер Украины Владимир Зеленский. В рамках конференции состоялся также саммит в формате "Ассоциированного трио". Меморандум о создании "Ассоциированного трио" был подписан 17 мая в Киеве главами МИД трех стран с целью объединить усилия для ускорения интеграции в Евросоюз.

Создание "Крымской платформы" инициировал Зеленский для координации усилий на международном уровне с целью возвращения полуострова под юрисдикцию Украины. Работа площадки должна начаться с так называемого инаугурационного саммита 23 августа. Планируется, что она будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, руководителей МИД, парламентариев, в формате экспертной сети. В украинском внешнеполитическом ведомстве ранее пообещали назвать участников ближе к мероприятию.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги плебисцита, Киев отказался признавать Крым частью России.