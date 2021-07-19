Байден утверждает, что Пекин может содействовать атакам хакеров в КНР на сети США

ВАШИНГТОН, 19 июля. /ТАСС/. Власти в Пекине, возможно, содействуют атакам находящихся в Китае хакеров на компьютерные сети в США. С таким заявлением выступил в понедельник президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

При этом американский лидер утверждал, что власти и Китая, и России порой, по сути, покрывают таких преступных элементов из числа хакеров. "Мое понимание заключается в том, что китайское правительство, подобно российскому правительству, не занимается этим (то есть некоторыми кибератаками на США - прим. ТАСС) само, но защищает тех, кто этим занимается. И, возможно, даже содействует им в этой их деятельности. В этом может заключаться разница (между Россией и Китаем в данном конкретном случае - прим. ТАСС)", - сказал Байден.

Глава администрации США добавил, что во вторник ему будет предоставлен "детальный доклад" по данному вопросу. От дополнительных комментариев Байден отказался.

Ранее американское правительство обвинило "злоумышленников, связанных с Министерством государственной безопасности КНР", в кибератаке через уязвимость в программном обеспечении Exchange Server корпорации Microsoft. Кроме того, Вашингтон вместе с союзниками по НАТО и некоторыми другими зарубежными партнерами выразил мнение, что КНР ведет "злонамеренную деятельность" в киберпространстве и предупредил о намерении принимать ответные меры.

Президент России Владимир Путин и Байден договорились на двусторонней встрече в Женеве, состоявшейся 16 июня, что Москва и Вашингтон начнут диалог по вопросам обеспечения безопасности в киберпространстве. Байден подчеркнул 9 июля, что верит в возможность налаживания российско-американского сотрудничества на этом направлении. Москва категорически отвергала домыслы о причастности к недавним резонансным кибератакам на американские компании.