Белый дом не уверен, что Тихановская встретится с Байденом

ВАШИНГТОН, 19 июля. /ТАСС/. Детали встреч лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской с представителями американской администрации во время ее поездки в Вашингтон все еще дорабатываются, однако в Белом доме не уверены в том, что она будет встречаться с президентом США Джо Байденом. Об этом заявила в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы все еще дорабатываем детали. Она будет встречаться с представителями Белого дома, я бы не сказала, что это будет президент, но она будет встречаться с представителями Белого дома, пока она здесь", - сказала Псаки. "Мы сможем больше об этом сказать, когда эти детали будут окончательно согласованы", - добавила представитель американского президента.

Ранее пресс-служба Госдепартамента сообщила о встрече Тихановской с госсекретарем Энтони Блинкеном и заместителем госсекретаря по политическим делам Викторией Нуланд.

Тихановская прибыла в США 18 июля. Выступая в центре Вашингтона перед представителями белорусской диаспоры, она сообщила, что в рамках поездки планирует провести встречи с американским президентом Джо Байденом и госсекретарем Блинкеном, но пока не может точно их подтвердить. В телеграм-канале Тихановской позднее сообщалось, что на 19 июля у нее намечены встречи с Блинкеном и Нуланд, а также советником Госдепартамента Дереком Шолле. 20 июля она планирует встретиться в Белом доме с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, а также посетить Сенат Конгресса США.

В Белоруссии 9 августа 2020 года прошли президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, а второе место заняла Тихановская, не признавшая результаты голосования и покинувшая страну. Позже по ее инициативе был создан Координационный совет оппозиции, который заявил своей целью обеспечение передачи власти. Его деятельность была признана руководством республики незаконной.