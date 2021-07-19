США временно разместят эвакуируемых афганцев на базе Пентагона в штате Вирджиния

ВАШИНГТОН, 19 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены временно разместить эвакуируемых афганских граждан на военной базе Форт-Ли в американском штата Вирджиния под Ричмондом. Об этом сообщил в понедельник на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. Он уточнил, что первые эвакуационные авиарейсы состоятся до конца текущего месяца.

"Я рад объявить о том, что в качестве следующего шага в нашем процессе Министерство обороны США согласилось по запросу Госдепартамента использовать [базу] Форт-Ли в Вирджинии в качестве первоначального места размещения группы заявителей, которые находятся ближе других к завершению процедур, связанных с получением специальных иммиграционных виз", - заявил Прайс. Он подчеркнул, что все такие афганцы прошли тщательную проверку. На базе Сухопутных войск США Форт-Ли им будет предоставлено "временное жилье", пояснил представитель американского внешнеполитического ведомства.

"Мы рассчитываем, что начнем первые авиарейсы с целью перемещения [этих афганских граждан] до конца июля <...>", - отметил Прайс. По его словам, в настоящее время порядка 2,5 тыс. афганцев могут претендовать на получение специальных американских иммиграционных виз.

Согласно данным западных СМИ, около 18 тыс. афганцев, помогавших американским войскам, в том числе в качестве переводчиков, и еще порядка 53 тыс. членов их семей надеются получить иммиграционные визы в США. Однако это довольно длительный процесс, поэтому было принято решение об их эвакуации. Американские правозащитники и законодатели призывают вашингтонскую администрацию отправить этих афганцев на принадлежащий США тихоокеанский остров Гуам. Как отмечала ранее газета The New York Times, эвакуация с территории Афганистана не дает привилегий в процессе рассмотрения заявки на американскую визу, а также не обеспечивает гарантий того, что эти люди не будут депортированы на родину, если им будет отказано.

Президент США Джо Байден объявил 14 апреля, что принял решение завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Эту войну США начали в октябре 2001 года. Вывод американских войск стартовал в мае. Предполагается, что воинский контингент США покинет Афганистан к 11 сентября. На пике операции США в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые части США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.