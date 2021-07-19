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СМИ: теракт в Багдаде совершила смертница

По данным телеканала Al Arabiya, жертвами одного из крупнейших за последнее время в столице терактов стали 30 человек, еще около 60 получили ранения

КАИР, 19 июля. /ТАСС/. Жертвами одного из крупнейших за последнее время в Багдаде терактов стали 30 человек, еще около 60 получили ранения. Такие уточненные данные приводит телеканал Al Arabiya.

Изначально сообщалось, что в понедельник ближе к вечеру на оживленном рынке в населенном преимущественно шиитами восточном районе иракской столицы Мадинат-Садр сработало взрывное устройство. В этот момент там было особенно многолюдно, поскольку многие иракцы целыми семьями с детьми пришли, чтобы купить все необходимое перед одним из главных мусульманских праздников Ид аль-Адха (Курбан-байрам, в текущем году в большинстве арабских стран выпадает на 20-22 июля).

Взрыв привел к значительным разрушениям, загорелись несколько лавок, люди в панике пытались убежать по узким проходам между торговыми рядами подальше от места, где сработала бомба. В силовых структурах столицы подтвердили, что в теракте было использовано самодельное взрывное устройство. Между тем, некоторое время назад со ссылкой на правоохранительные органы начала поступать информация о том, что на рынке себя подорвала смертница, на теле которой был закреплен пояс со взрывчаткой.

Премьер Ирака Мустафа аль-Казыми распорядился провести срочное расследование всех обстоятельств случившегося. Кроме того, в связи с произошедшим он отдал приказ задержать командующего одного из подразделений сил федеральной полиции в Мадинат-Садр.

Вслед за терактом, ответственность за который пока не взяла на себя ни одна группировка, были серьезно усилены меры безопасности в центральных и южных провинциях страны, где проживает много шиитов. На улицах появились дополнительные мобильные патрули, ведется тщательный досмотр всего прибывающего транспорта.

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