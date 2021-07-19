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Минобороны Израиля обещает принять меры в случае подтверждения обвинения в адрес NSO Group

НПО Forbidden Stories и 17 СМИ различных государств ранее опубликовали расследование, в котором утверждается, что некоторые страны вели слежку за большим количеством людей по всему миру с помощью израильской шпионской программы для мобильных телефонов Pegasus

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 июля. /ТАСС/. Министерство обороны Израиля пообещало предпринять "соответствующие меры" в случае, если подтвердится, что компания NSO Group нарушала условия лицензии при продаже программы Pegasus. Об этом сообщает в понедельник газета The Times of Israel.

"Если будет установлено, что использование [продукции NSO Group] нарушает условия лицензии или положения деклараций стран-покупателей, мы примем соответствующие меры", - цитирует издание заявление израильского Минобороны. "Важно отметить, что Израиль не имеет доступа к информации, собранной клиентами NSO Group", - добавили в оборонном ведомстве, отметив, что экспорт продукции NSO Group осуществляется только государственным заказчикам, действующим в законных целях для "предотвращения и расследования преступлений и борьбы с терроризмом".

В воскресенье базирующаяся во Франции НПО Forbidden Stories ("Запретные истории") и 17 СМИ различных государств опубликовали расследование, в котором утверждается, что ряд стран вел слежку за большим количеством людей по всему миру с помощью израильской шпионской программы для мобильных телефонов Pegasus. Право пользования этой системой предоставляется исключительно государствам и государственным агентствам по специальному разрешению израильского правительства, выдаваемому в каждом отдельном случае.

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