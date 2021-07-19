Эдвард Сноуден выступил за запрет на продажу программ-шпионов после скандала с Pegasus

ЛОНДОН, 19 июля. /ТАСС/. Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден выступил за запрет на продажу коммерческих приложений-шпионов. Его интервью газете The Guardian, посвященное скандалу вокруг израильской программы Pegasus, было в понедельник опубликовано на сайте издания.

"Мы должны это остановить. Бездействовать уже нельзя. Если ничего не делать, чтобы остановить продажу таких технологий, то число объектов слежки значительно превысит 50 тыс. Они превратятся в 50 млн, и это произойдет намного быстрее, чем кто-либо из нас ожидает", - сказал Сноуден, подчеркнув, что NSO Group, разработавшая Pegasus, является лишь одной из многих компаний, торгующих подобным программным обеспечением.

По его словам, существование эффективных и недорогих в применении программ-шпионов открывает дорогу для масштабных злоупотреблений даже в том случае, если такие программы будут доступны только правоохранительным органам и спецслужбам. По мнению Сноудена, коммерческие продукты такого рода не должны существовать, так как они являются не инструментами обеспечения безопасности, а "векторами заражения" электронных устройств, позволяющими использовать смартфоны против их владельцев.

"Есть такие сферы, такие отрасли, от которых не существует защиты, и поэтому мы и пытаемся ограничить распространение подобных технологий. Мы не позволяем ядерному оружию стать коммерческим продуктом", - отметил он. Сноуден считает необходимым мораторий на продажу программ-шпионов, который должен быть поддержан правительствами большинства стран мира.

Программа Pegasus

В воскресенье базирующаяся во Франции НПО Forbidden Stories ("Запретные истории") и 17 СМИ различных государств опубликовали расследование, в котором утверждается, что ряд стран могли вести слежку как минимум за 50 тыс. человек по всему миру с помощью коммерческой троянской программы для мобильных телефонов Pegasus. Право ее использования предоставляется исключительно государствам и государственным агентствам по специальному разрешению израильских властей, которое должно выдаваться отдельно в каждом конкретном случае.

В NSO Group заявили, что приложение используется для борьбы с преступностью и терроризмом, и назвали клеветой данные расследования о том, что с его помощью государственные органы собирают данные о журналистах, политиках и правозащитниках. Позднее разработчики приложения признали возможность злоупотреблений со стороны некоторых из клиентов NSO Group.

История Сноудена

В 2013 году экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден предал огласке сведения о методах электронной слежки американских и британских спецслужб, а также о том, что они передают друг другу персональные данные своих граждан. Сноуден также утверждал, что спецслужбы указанных стран занимаются нелегальной прослушкой переговоров лидеров зарубежных государств. Спасаясь от преследования со стороны властей США, он направил запросы на получение убежища властям ряда стран, в том числе России.

1 августа 2014 года он получил первый вид на жительство в РФ, а в настоящее время имеет право на бессрочное пребывание на российской территории. На родине Сноудену инкриминируется нарушение двух статей закона о шпионаже. По каждому из этих пунктов ему грозит до 10 лет тюремного заключения. Представители администрации США неоднократно заявляли, что считают Сноудена предателем и не собираются прощать его, поскольку он нанес серьезный ущерб интересам национальной безопасности.