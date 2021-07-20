В США заявили, что планы поездки Джилл Байден на Олимпиаду не меняются из-за коронавируса

ВАШИНГТОН, 20 июля. /ТАСС/. Планы поездки первой леди США Джилл Байден в Токио на церемонию открытия летней Олимпиады никак не меняются в связи со случаями выявления коронавируса у спортсменов. Об этом заявила в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы следим за ситуацией и желаем скорого выздоровления тем, у кого был выявлен коронавирус", - подчеркнула она. "Ничего нового нет, ничего не изменилось в том, что касается ее (первой леди США - прим. ТАСС) поездки или поездки делегации в целом", - добавила Псаки.

Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что первая леди США отправится в Токио, где 23 июля посетит церемонию открытия летней Олимпиады.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, местных зрителей также не допустят на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.