Кейко Фухимори заявила, что готова признать поражение на выборах президента Перу

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 июля. /ТАСС/. Кандидат в президенты Перу от правой партии "Народная сила" Кейко Фухимори в понедельник заявила, что готова признать свое поражение на выборах.

"Я признаю результаты, потому что этого требует закон", - сказала она на пресс-конференции, которая транслировалась на сайте газеты "Република". Фухимори признала, что "объявление [президентом] Педро Кастильо неизбежно".

Ранее в понедельник Национальная избирательная коллегия Перу отклонила последние пять апелляций, которые подала партия "Народная сила", чтобы оспорить результаты выборов. "К сожалению, избирательная система отказалась рассмотреть поднятые нами вопросы по существу", - сказала Фухимори. Она в очередной раз выступила с утверждением, что на выборах были допущены фальсификации.

По словам Фухимори, она продолжит заниматься политикой и "защищать демократию" мирным путем. "Я уверена, что мы, перуанцы, не позволим Педро Кастильо и [основателю партии "Свободное Перу"] Владимиру Серрону превратить Перу в Кубу или Венесуэлу", - сказала она.

6 июня в Перу прошел второй тур выборов президента. Исходя из результатов, опубликованных после подсчета 100% голосов, победу одержал Педро Кастильо, представляющий леворадикальную партию "Свободное Перу". Он получил поддержку 50,12% избирателей. Его соперница Фухимори набрала 49,87% голосов.

После подведения итогов выборов Фухимори объявила, что не признает своего поражения. Она рассчитывала, что окончательный результат волеизъявления будет пересмотрен в ее пользу после рассмотрения апелляций. Все они были отклонены. Избранный президент Перу должен вступить в должность 28 июля.