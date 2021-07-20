СМИ: ВВС Израиля нанесли удары по военным заводам в окрестностях Алеппо

БЕЙРУТ, 20 июля. /ТАСС/. Самолеты ВВС Израиля атаковали в ночь с понедельника на вторник военные предприятия, расположенные в районе Эс-Сафира к юго-востоку от сирийского города Алеппо (360 км от Дамаска). Об этом сообщил вещающий из Дубая арабский телеканал Al-Hadath.

По его информации, удары были нанесены также по складам с оружием, принадлежащим проиранским шиитским формированиям, которые воюют на стороне сирийской армии. В сообщении отмечается, что шиитские ополченцы понесли потери, других подробностей не приводится.

В свою очередь ливанский телеканал Al Mayadeen передал, что атаке подвергся научно-исследовательский центр в окрестностях Алеппо.

Ранее агентство SANA со ссылкой на военный источник сообщило, что сирийские силы противовоздушной обороны отразили нападение израильских ВВС на юго-восточные окрестности Алеппо. Согласно его сведениям, атака последовала в 23:37 (время совпадает с московским). "Сирийские средства ПВО поразили большинство воздушных целей противника, в результате агрессивной вылазки Израиля нанесен материальный урон некоторым объектам в районе Эс-Сафира", - сообщило агентство.