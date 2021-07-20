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Избирком Перу объявил Педро Кастильо победителем президентских выборов

Во втором туре он получил поддержку 50,12% избирателей

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 20 июля. /ТАСС/. Педро Кастильо, представляющий леворадикальную партию "Свободное Перу", станет новым перуанским президентом. С соответствующим объявлением выступила в понедельник Национальная избирательная коллегия южноамериканской республики.

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"Провозгласить победителями выборов президента и вице-президента представителей партии "Свободное Перу" Хосе Педро Кастильо Терронеса и Дину Эрсилию Буларте Сегарра", - заявила генеральный секретарь коллегии Лурдес Рита Варгас Уаман.

6 июня в Перу прошел второй тур выборов президента. Исходя из результатов, опубликованных после подсчета 100% голосов, победу одержал Кастильо, получивший поддержку 50,12% избирателей. Его соперница Кейко Фухимори из правой партии "Народная сила" набрала 49,87% голосов. Ранее в понедельник Национальная избирательная коллегия Перу отклонила последние пять апелляций, которые подала "Народная сила", после чего Фухимори заявила, что готова признать свое поражение.

Избранный президент Перу должен вступить в должность 28 июля.

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