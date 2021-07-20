Избирком Перу объявил Педро Кастильо победителем президентских выборов

"Провозгласить победителями выборов президента и вице-президента представителей партии "Свободное Перу" Хосе Педро Кастильо Терронеса и Дину Эрсилию Буларте Сегарра", - заявила генеральный секретарь коллегии Лурдес Рита Варгас Уаман.

6 июня в Перу прошел второй тур выборов президента. Исходя из результатов, опубликованных после подсчета 100% голосов, победу одержал Кастильо, получивший поддержку 50,12% избирателей. Его соперница Кейко Фухимори из правой партии "Народная сила" набрала 49,87% голосов. Ранее в понедельник Национальная избирательная коллегия Перу отклонила последние пять апелляций, которые подала "Народная сила", после чего Фухимори заявила, что готова признать свое поражение.

Избранный президент Перу должен вступить в должность 28 июля.