Блинкен и Нуланд встретились в Вашингтоне с Тихановской

ВАШИНГТОН, 20 июля. /ТАСС/. Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд и советник Госдепартамента США Дерек Шолле встретились в Вашингтоне с лидером оппозиции Белоруссии Светланой Тихановской. Как отмечается в распространенном в понедельник сообщении Госдепа, "на части встречи" присутствовал госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Они обсудили необходимость прекращения продолжающегося применения режимом [президента Белоруссии Александра] Лукашенко суровых мер, а также необходимость безоговорочного освобождения всех политических заключенных в Белоруссии, инклюзивного политического диалога и [проведения] новых президентских выборов под международным наблюдением. Кроме того, они подчеркнули неизменную поддержку Соединенными Штатами демократических устремлений белорусского народа", - говорится в пресс-релизе по итогам встречи.

Тихановская прибыла в США 18 июля. В Белоруссии 9 августа 2020 года прошли президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства, а второе место заняла Тихановская, не признавшая результаты голосования и покинувшая страну. Позже по ее инициативе был создан Координационный совет оппозиции, который заявил своей целью обеспечение передачи власти. Его деятельность была признана руководством республики незаконной.