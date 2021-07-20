Тихановская заявила, что вскоре ожидает от США решительных шагов в отношении Минска

НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /ТАСС/. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская попросила официальных лиц США ужесточить санкции против Минска и ожидает, что со стороны Вашингтона в ближайшее время последуют решительные действия. Об этом она заявила в понедельник в интервью телеканалу CNN после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

По мнению Тихановской, со стороны США "в ближайшем будущем последуют решительные действия". Она не пояснила, о каких именно шагах идет речь, но подчеркнула, что "попросила США не стесняться вводить санкции против режима". "Это может быть болезненным в краткосрочной перспективе, но люди сейчас страдают из-за режима, не из-за санкций", - утверждала Тихановская.

По версии лидера белорусской оппозиции, Блинкен хорошо понимает ситуацию в Белоруссии, а Госдепартамент "готов помочь".

Тихановская отметила, что не получила подтверждения относительно ее возможной встречи с президентом США Джо Байденом. "Конечно, было бы важно, чтобы мы встретились, но уже были встречи на таком высоком уровне, какие бывают не у каждого лидера, так что мы по-настоящему признательны за такой прием", - сказала она.

В Белоруссии 9 августа 2020 года прошли президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, а второе место заняла Тихановская, не признавшая результаты голосования и покинувшая страну. Позже по ее инициативе был создан Координационный совет оппозиции, который заявил своей целью обеспечение передачи власти. Его деятельность была признана руководством республики незаконной.