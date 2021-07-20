В Гаити утвердили состав правительства во главе с премьером Анри

ГАВАНА, 20 июля. /ТАСС/. Власти Гаити утвердили новый состав правительства страны во главе с Ариэлем Анри, которого президент страны Жовенель Моиз назначил на должность премьер-министра за два дня до того, как был убит. Соответствующая информация опубликована в понедельник в официальной газете республики Monitor.

"Члены кабинета министров: Ариэль Анри - премьер-министр, - говорится в тексте. - Совет министров под председательством премьер-министра располагает исполнительной властью до избрания нового президента".

Анри также будет работать в должности министра труда и по социальным вопросам. Исполнявший обязанности премьер-министра после убийства Моиза Клод Жозеф получил должность министра иностранных дел и по делам религий в новом кабмине.

В ранее опубликованном интервью газете The Washington Post Жозеф заявил о готовности уйти в отставку с поста временного главы правительства. По его словам, решение об уходе было принято "на благо страны" по результатам переговоров с Анри.

После убийства президента Жозеф взял в свои руки управление страной. Назначенный Моизом на пост премьера Анри заявил, что именно он должен управлять республикой до новых выборов, отметив, что не считает нынешнее правительство полноценным. Президентские и парламентские выборы в Гаити назначены на 26 сентября, второй тур выборов президента в случае необходимости пройдет 21 ноября.

Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию 7 июля. Первая леди страны Мартин Моиз также была ранена и доставлена в больницу. Совет министров ввел военное положение в республике на 15 дней.