Лидер республиканцев предложил кандидатов в комитет Конгресса США по беспорядкам 6 января

ВАШИНГТОН, 20 июля. /ТАСС/. Лидер республиканского меньшинства Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти (от штата Калифорния) в понедельник огласил список из пяти своих однопартийцев, которые, по его мнению, должны войти в состав нового спецкомитета по расследованию произошедших 6 января беспорядков у Капитолия.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте Маккарти, на должность старшего республиканца выдвинут конгрессмен Джим Бэнкс (от штата Индиана). На остальные места в составе комитета предложены члены Палаты представителей Джим Джордан (Огайо), Родни Дэвис (Иллинойс), Келли Армстронг (Северная Дакота) и Трой Нелс (Техас).

Как пишет газета The Hill, все пятеро в прошлом поддерживали бывшего президента США республиканца Дональда Трампа, однако не все из них были согласны с призывами, касающимися пересмотра итогов президентских выборов, состоявшихся в США в ноябре 2020 года. Так, Дэвис и Армстронг на соответствующем заседании Конгресса голосовали за утверждение результатов выборов. Издание также отмечает, что Джим Джордан при этом был одним "из самых ярых" сторонников Трампа.

Инициативу о создании соответствующего комитета контролируемая демократами Палата представителей поддержала в конце июня. Голоса распределись практически по партийной линии. Только двое из 211 республиканцев Палаты представителей проголосовали за создание комитета - Лиз Чейни (от штата Вайоминг) и Адам Кинзингер (от штата Иллинойс). Они оба были в числе 10 конгрессменов-республиканцев, голосовавших за импичмент Трампа в январе.

Спецкомитет будет состоять из 13 конгрессменов от обеих партий, пятерых должен был предложить Маккарти, а остальных, включая председателя комитета, - спикер нижней палаты Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния). Она при этом сохраняет за собой право отказать Маккарти в его кандидатурах и решить, кто войдет в окончательный состав комитета, который получит право вызывать повесткой свидетелей на свои слушания.

Как поясняет агентство Reuters, Пелоси ранее в этом месяце уже огласила имена восьми законодателей, которые войдут в состав комитета. В числе конгрессменов, выбранных спикером, оказалась и Лиз Чейни.

Замена независимой комиссии

В мае Палата представителей поддержала инициативу о создании независимой комиссии по расследованию беспорядков. Тогда к одобрившим предложение демократам присоединились 35 республиканцев. Однако в Сенате Конгресса не прошло предложение о независимой комиссии, куда должны были войти эксперты из обеих партий. Лишь семь сенаторов-республиканцев поддержали инициативу, их однопартийцы в верхней палате заявили, что в комиссии нет необходимости. Тогда Пелоси выступила с предложением создать спецкомитет в нижней палате. "Он [спецкомитет] установит истину - чего, очевидно, боятся республиканцы", - заявила перед голосованием Пелоси.

6 января сторонники республиканца Дональда Трампа, являвшегося в то время президентом страны, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября выборов главы государства, победу на которых одержал демократ Джо Байден. В ходе беспорядков внутри самого здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще трех человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений также умер сотрудник полиции Капитолия.