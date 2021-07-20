Кастильо заявил о намерении построить в Перу более справедливое и гуманное общество

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 20 июля. /ТАСС/. Педро Кастильо, который 28 июля должен вступить в должность президента Перу, заявил о намерении построить более справедливое, суверенное, достойное и гуманное общество. С такими словами он обратился к своим сторонникам, собравшимся на митинг в столице южноамериканской республики Лиме.

"Так же, как мы верим в вас, мы просим вашей преданности. Прошу ваших усилий и самопожертвования, давайте разделим эту борьбу, эти усилия, чтобы наш народ стал более справедливым, суверенным, достойным, гуманным и единым", - сказал Кастильо после того, как избирательная коллегия объявила официальные результаты голосования, провозгласив его президентом. Он также призвал оппозицию "не чинить препятствий" для развития страны и пригласил ее к сотрудничеству. Выступление Кастильо транслировала в своем аккаунте в YouTube радиостанция RPP.

Избранный президент заявил, что его правительство будет национально ориентированным. "На первом месте стоит Перу, на первом месте вы, на первом месте перуанский народ", - сказал политик. По его словам, одним из основных приоритетов станет борьба с коррупцией. "Мы не позволим украсть ни единого сентаво у перуанского народа", - пообещал Кастильо.

Он также заявил о приверженности демократии и неприемлемости "навязывания моделей развития из-за рубежа". "Перу может самостоятельно добиться правовой и экономической стабильности", - полагает Кастильо.

Ранее в понедельник избирательная коллегия провозгласила Кастильо, представляющего леворадикальную партию "Свободное Перу", новым президентом по итогам состоявшегося 6 июня второго тура выборов главы государства. Он получил поддержку 50,12% избирателей, в то время как его соперница Кейко Фухимори из правой партии "Народная сила" набрала 49,87% голосов. Фухимори признала поражение.

Кастильо должен вступить в должность 28 июля.