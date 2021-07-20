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Генсек ООН призвал привлечь к ответственности причастных к теракту в Ираке

Взрыв на рынке в Багдаде произошел 19 июля, погибли не менее 30 человек

ООН, 20 июля. /ТАСС/. Ответственные за теракт в Багдаде должны быть как можно скорее привлечены к ответственности. Такой призыв генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша распространил в понедельник заместитель его официального представителя Фархан Хак.

"Эта смертоносная атака перед праздником Ид аль-Адха - напоминание всем нам о том, что бич терроризма не знает границ. Генеральный секретарь подчеркивает необходимость скорейшего привлечения преступников к ответственности", - говорится в сообщении. Глава всемирной организации также резко осудил теракт, принес соболезнования близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

В понедельник на рынке в Багдаде прогремел взрыв. По последним данным, жертвами одного из крупнейших за последнее время терактов в иракской столице стали 30 человек, еще около 60 получили ранения.

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ИракГутерриш, Антониу
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