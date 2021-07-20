{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Эрдоган: Турция готова взять управление аэропортом Кабула, если получит поддержку США

Как отметил президент Турции, "в Афганистане и регионе наступает новая эра"
Президент Турции Тайип Эрдоган Mustafa Kamaci/Turkish Presidency via AP
Описание
Президент Турции Тайип Эрдоган
© Mustafa Kamaci/Turkish Presidency via AP

АНКАРА, 20 июля. /ТАСС/. Турция готова взять на себя управление аэропортом Кабула при условии, что Соединенные Штаты окажут необходимую поддержку. Об этом заявил во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе визита в самопровозглашенную Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК).

"В Афганистане и регионе наступает новая эра, наряду с США и НАТО стоит Турция. В настоящее время США приняли решение вывести войска из Афганистана, и они хотят, чтобы аэропорт Кабула продолжал функционировать. Мы относимся к этому позитивно, и у нас, конечно, есть несколько условий к США как в дипломатических отношениях, так и в вопросах логистики, - подчеркнул он в эфире телеканала TRT. - Если нам будет оказана необходимая поддержка, то мы подумаем о том, чтобы взять на себя управление аэропортом Кабула".

Эрдоган также заявил о намерениях обсудить обстановку в Афганистане с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ).

После заявления американского президента Джо Байдена о завершении операции ВС США в Афганистане и планах вывести войска ситуация в стране резко обострилась. Как сообщили 13 июля в Пентагоне, вывод американских войск из Афганистана осуществлен более чем на 95%. Параллельно с этим движение "Талибан", по заявлению его представителей, сумело установить контроль над 85% территории республики, включая районы вдоль границы с пятью странами - Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией.

Между тем 13 июля афганский телеканал 1TV привел заявление движения "Талибан", в котором говорится о его готовности атаковать турецкие силы, если они останутся на территории Афганистана. Талибы призвали турецкое руководство отказаться от принятого решения, которое "создает проблемы между мусульманскими народами обеих стран".

Теги
АфганистанСШАТаджикистанТуркменияИранПакистанТурцияКитайЭрдоган, Реджеп ТайипБайден, Джо
Кризис в Сирии
В армии Израиля отказались комментировать сообщения об ударах по Сирии
В СМИ появилась информация об атаке израильских ВВС на военные предприятия, расположенные в районе Эс-Сафира к юго-востоку от города Алеппо
Читать полностью