Власти Японии подозревают КНР в хакерских атаках на предприятия страны

ТОКИО, 20 июля. /ТАСС/. Правительство Японии подозревает, что за хакерскими нападениями на местные предприятия могут стоять власти Китая. Об этом сообщил во вторник генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като.

"Мы подтверждаем, что группа хакеров совершала атаки на предприятия нашей страны. Есть большая вероятность, что за ее деятельностью стоят власти Китая, в связи с чем мы испытываем серьезную обеспокоенность. Правительство Японии продолжит активно вырабатывать меры по обеспечению безопасности в этой области, - подчеркнул Като. - Соответствующую позицию 19 июля мы довели до сведения китайской стороны по дипломатическим каналам".

Между тем генсек кабинета отказался отвечать на вопрос журналиста о том, когда были совершены упомянутые кибератаки и какие именно предприятия стали их мишенями.

19 июля правительство США обвинило "злоумышленников, связанных с Министерством государственной безопасности КНР", в кибератаке через уязвимость в программном обеспечении Exchange Server корпорации Microsoft. Кроме того, Вашингтон вместе с союзниками по НАТО и некоторыми другими зарубежными партнерами выразил мнение, что Пекин ведет "злонамеренную деятельность" в киберпространстве, и предупредил о намерении принимать ответные меры.

В 2019 году полиция в Японии зафиксировала свыше 4 тыс. крупных попыток незаконного проникновения в различные компьютерные сети и системы. В частности, жертвами злоумышленников становились электротехнические корпорации NEC и Mitsubishi Electric. В апреле этого года власти сообщили, что китайские хакеры могли быть причастны к масштабному кибернападению, которому в 2016 году подверглись более 200 исследовательских институтов и компаний страны, включая Японское агентство аэрокосмических исследований.