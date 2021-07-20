В армии Израиля отказались комментировать сообщения об ударах по Сирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июля. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Представитель Армии обороны Израиля отказалась во вторник комментировать сообщения СМИ об атаке израильских ВВС на военные предприятия, расположенные в районе Эс-Сафира к юго-востоку от города Алеппо (360 км от Дамаска).

"Мы не комментируем сообщения иностранных СМИ", - ответила по телефону на соответствующий запрос ТАСС представитель армейской пресс-службы.

Ранее во вторник вещающий из Дубая арабский телеканал Al Hadath‎ сообщил, что ночью ВВС Израиля нанесли удары по военным предприятиям, расположенным в районе Эс-Сафира. По его информации, удары были нанесены также по складам с оружием, принадлежащим проиранским шиитским формированиям, которые воюют на стороне сирийской армии. В свою очередь ливанский телеканал Al Mayadeen передал, что атаке подвергся научно-исследовательский центр в окрестностях Алеппо.

Ранее агентство SANA со ссылкой на военный источник сообщило, что сирийские силы противовоздушной обороны отразили нападение израильских ВВС на юго-восточные окрестности Алеппо. Согласно его сведениям, атака последовала в 23:37 (время совпадает с московским).