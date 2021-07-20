Глава Минобороны Израиля возложил ответственность за обстрел севера страны на Ливан

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июля. /ТАСС/. Министр обороны Израиля Бени Ганц возложил на Ливан как государство ответственность за ракетный обстрел северных районов страны.

"Государство Ливан несет ответственность за совершенный сегодня ночью ракетный обстрел, поскольку позволяет террористам действовать на своей территории. Израиль будет противостоять любой угрозе своему суверенитету и своим гражданам и реагировать в соответствии со своими интересами в соответствующее время и в соответствующем месте", - написал он во вторник в Twitter. "Мы не позволим социальному, политическому и экономическому кризису в Ливане превратиться в угрозу безопасности Израиля. Я призываю международное сообщество принять меры для восстановления стабильности в Ливане", - добавил Ганц.

Ранее во вторник израильская армейская пресс-служба сообщила, что две ракеты были выпущены по северной части Израиля с территории Ливана. "Одна из ракет была перехвачена системой ПВО "Железный купол", вторая разорвалась в незаселенной местности", - говорится в заявлении военных. "В ответ израильская артиллерия поразила [цели] на ливанской территории", - добавили в пресс-службе.

Государственная радиостанция Kan отмечает, что это первый ракетный обстрел территории еврейского государства из Ливана с момента приведения к присяге 13 июня нового израильского правительства во главе с Нафтали Беннетом.