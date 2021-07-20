Суд Киева перенес рассмотрение жалобы Медведчука на продление домашнего ареста на 30 июля

КИЕВ, 20 июля. /ТАСС/. Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение апелляции на продление срока домашнего ареста на два месяца главе политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку на 30 июля. Об этом политик сообщил во вторник журналистам после решения суда, трансляцию ведет телеканал "Первый независимый".

"Суд взял время, чтобы все смогли изучить материалы дела", - пояснил Медведчук.

Ранее сегодня Медведчук прибыл на заседание Киевского апелляционного суда, который должен был рассматривать его жалобу на продление ареста. Политик заявил, что ожидает справедливого решения, однако подчеркнул, что "борьба в любом случае будет продолжена".

Уже после переноса политик пояснил, что суд только сейчас получил материалы дела - "около 10-12 томов". "Их надо изучить. И я, безусловно, заинтересован в том, чтобы материалы были изучены, потому что в них есть не только необоснованные и бесперспективные аргументы следствия, но и аргументы защиты", - подчеркнул политик.

Печерский районный суд Киева 9 июля продлил Медведчуку на два месяца - до 7 сентября - срок домашнего ареста. Сам политик заявил, что такое решение основано на нарушении закона. В партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" назвали постановление результатом давления на суд. 15 июля стало известно, что защита политика подала апелляцию на решение суда.

Сотрудники правоохранительных органов Украины 11 мая провели обыски в доме Медведчука и в офисе партии. Позже ему предъявили обвинения по статьям "Государственная измена" и "Нарушение законов и обычаев войны". Медведчук назвал обвинения политически мотивированными и бездоказательными.