МИД КНР назвал необоснованными обвинения США о связи хакеров с китайскими спецслужбами

ПЕКИН, 20 июля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь во вторник на регулярном брифинге назвал необоснованными обвинения США о поддержке китайскими спецслужбами хакеров для осуществления кибератак.

"США выдвигают необоснованные обвинения в адрес Китая по вопросам обеспечения кибербезопасности. Они ни на чем не основаны", - сказал он. "Это в чистом виде продиктованные политическими мотивами клевета и попытки оказания давления. Китай решительно выступает против любых форм кибератак", - указал дипломат, отметив, что "важно иметь достаточное количество доказательств при расследовании и идентификации" инцидентов в киберпространстве.

"Необходимо проявлять осмотрительность при увязывания кибератак с определенными правительствами. Опубликованные США так называемые технологические детали не являются полной цепью доказательств", - сообщил дипломат.

"На самом деле именно США служат самым большим источником кибератак в мире", - заявил он. "США осуществляют электронную слежку не только за своими соперниками, но и за союзниками. США и их европейские союзники вели сотрудничество с разведывательной службой Дании для электронной слежки за руководством стран. Они предпочитают молчать об этом, однако выдвигают обвинения в адрес Китая", - сказал официальный представитель МИД КНР.

Дипломат отметил, что кибератаки - это общий вызов, который стоит перед всем человечеством. "Китай вновь убедительно призывает США и их союзников прекратить шпионаж против Китая и нападения на него в киберпространстве. Китай продолжит принимать все необходимые меры для защиты своего киберпространства и отстаивания национальных интересов", - резюмировал он.

19 июля правительство США обвинило "злоумышленников, связанных с Министерством государственной безопасности КНР", в кибератаке через уязвимость в программном обеспечении Exchange Server корпорации Microsoft. Кроме того, Вашингтон вместе с союзниками по НАТО и некоторыми другими зарубежными партнерами выразил мнение, что Пекин ведет "злонамеренную деятельность" в киберпространстве, и предупредил о намерении принимать ответные меры.