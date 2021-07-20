Посол США: внешние партнеры увеличат помощь Молдавии после победы на выборах партии Санду

КИШИНЕВ, 20 июля. /ТАСС/. Внешние партнеры увеличат помощь Молдавии после победы на досрочных выборах в парламент поддерживающей президента Майю Санду Партии действия и солидарности (ПДС). Об этом заявил посол США в Кишиневе Дерек Хоган в интервью, которое опубликовано на сайте молдавского отделения "Радио Свободная Европа" (признано в РФ СМИ-иноагентом).

"Международная помощь будет поступать, она увеличится, чтобы поддерживать приоритеты и задачи нового правительства. Если правительство проявит решимость, чтобы решить серьезные проблемы, партнеры по развитию, включая Всемирный банк (ВБ), Международный Валютный Фонд (МВФ), и, конечно, Соединенные Штаты и Европейский союз, - все мы усилим нашу поддержку, потому что у нас сейчас есть уникальная возможность, и мы не хотим ее упустить. Я хочу, чтобы эта страна поняла, что международное общество с ней, мы всегда были и останемся надежными партнерами, и вместе мы добьемся гораздо больших успехов", - сказал глава американского диппредставительства. Он отметил, что одна из главных задач правительства, которое сформирует партия Санду - борьба с коррупцией и заверил, что США предложат свою поддержку в ее решении.

Хоган также признал, что США вложили средства в молдавские СМИ накануне выборов.

На прошлой неделе Санду наградила "Орденом почета" Хогана, завершающего свою трехлетнюю дипломатическую работу в республике. Со своей стороны бывший президент Молдавии лидер Партии социалистов Игорь Додон обвинил Хогана во вмешательстве в избирательный процесс. Президент Джо Байден назначил новым послом в Кишиневе Кента Дойл Логсдона.