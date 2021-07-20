Франция расследует прослушивание телефонных переговоров системой Pegasus

ПАРИЖ, 20 июля. /ТАСС/. Франция инициировала во вторник расследование в связи со ставшими известными фактами прослушивания переговоров ее журналистов с использованием израильской системы электронного шпионажа Pegasus. Об этом сообщила центральная прокуратура страны.

Расследование проводится по подозрению в нарушении законов целым рядом стран, использовавших израильскую систему прослушивания. В частности, речь идет о вмешательстве в личную жизнь, перехвате корреспонденции, создании преступной группировки.

Ранее НПО Forbidden Stories ("Запретные истории") и 17 СМИ различных государств опубликовали расследование, в котором утверждается, что ряд стран вели слежку за большим количеством человек по всему миру с помощью израильской шпионской программы для мобильных телефонов, разработанной корпорацией NSO Group. Право пользования этой системой предоставляется исключительно государствам и государственным агентствам по специальному разрешению израильского правительства, выдаваемому в каждом отдельном случае. Как сообщают французские журналисты, слежка из ряда стран была организована в том числе примерно за 1 тыс. телефонов во Франции, среди которых были и аппараты, используемые журналистами.

Неправительственная организация "Репортеры без границ" сообщила во вторник, что намерена подать в суд на ответственных за массовую слежку за журналистами. Также жалобу на прослушивание двух его журналистов подал крупный информационный французский сайт Mediapart.

По утверждениям НПО Forbidden Stories, прослушивание французов осуществляли Мексика, Индия, Марокко и Венгрия. В понедельник ряд из них категорически отвергли свою причастность.