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Лукашенко заявил, что Белоруссия не обязана защищать ЕС от притока мигрантов

Евросоюз ввел санкции, негативно влияющие на белорусскую экономику, напомнил президент республики

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил во вторник, что возглавляемая им республика не обязана защищать страны ЕС от притока нелегальных мигрантов в условиях, когда Евросоюз ввел санкции, негативно влияющие на белорусскую экономику.

"Против нас ввели санкции и нас упрекают в том, что Лукашенко способствует нелегальной миграции", - сказал глава республики на встрече с белорусским дипломатами. "Они нас душат, а мы их будем защищать? Слушайте, не наивно ли это? Это не наивно, это уже безумно", - отметил Лукашенко, передает агентство БелТА.

"Они хотят, чтобы я сейчас увеличил в пять раз органы пограничной службы, пограничные войска и вывел на границу? Кто будет за это платить? В условиях удушения нашего народа и нашего государства, кто будет платить?" - добавил Лукашенко.

Ранее представители Евросоюза упрекнули власти Белоруссии в том, что они намеренно пропускают нелегальных мигрантов на территорию Литвы.

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Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссия
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