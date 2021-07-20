Прокуратура Тулона возбудила дело в связи с изображением Макрона в образе Гитлера

ПАРИЖ, 20 июля. /ТАСС/. Прокуратура города Тулон возбудила во вторник дело в связи с появлением на рекламном щите изображения, на котором президент Франции Эмманюэль Макрон предстает в образе Адольфа Гитлера. Об этом сообщила региональная государственная радиостанция France Bleu. Расследование ведется по подозрению в клевете.

Аналогичный плакат был размещен в коммуне Ла-Сен-сюр-Мер. Французский лидер изображен в левой части плаката в коричневой военной форме с портупеей. Правая часть имитирует знамя Третьего рейха. На красном фоне сделана надпись "Подчинись. Сделай прививку". В круге вместо свастики фигурирует аббревиатура LREM, обозначающая название партии Макрона "Республика на марше".

Расследование поручено отделению службы безопасности при префектуре полиции Тулона. Это уже второй за минувшую неделю случай изображения Макрона в виде Гитлера. Во время последних выходных дней на рекламном щите на обочине одной из дорог на юге страны появились крупные фотографии Макрона и ряда других политиков с пририсованными характерными черными усами.