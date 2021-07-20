Лукашенко недоволен реакций белорусских дипломатов на выпады в отношении Минска

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Белорусский президент Александр Лукашенко недоволен реакций дипломатов на выпады в отношении Белоруссии в странах их пребывания, в частности, это касается инцидента с государственным флагом республики в Латвии. Об этом он заявил во вторник на совещании по приоритетам внешней политики с участием руководителей белорусских загранучреждений.

В мае Генпрокуратура Белоруссии сообщила о возбуждении уголовное дело в отношении мэра Риги Мартиньша Стакиса и главы МИД Латвии Эдгарса Ринкевичса после инцидента в Риге с госфлагом Белоруссии.

"В конце концов, если в Риге кто-то, мерзавец какой-то, прикоснулся к белорусскому флагу и начал его там рвать, снимать, ну так посол должен выйти и публично с угрозой, может, для своей собственной жизни, набить тому мерзавцу морду, по-мужски говоря, - сказал Лукашенко, передает агентство БелТА. - А у нас тишина, в МИДе тишина, чтобы вы знали, пока президент не топнул ногой".

По его словам, это же касается Литвы и других стран. "Так разве президент должен вам указания давать, а не вы - вносить ему нужные предложения на злобу дня и соответствующие тому, что в отношении Беларуси делают наши соседи и прочие?" - добавил Лукашенко.

Он отметил, что накануне президентских выборов в прошлом году МИД "засыпал его предложениями" по контактам с США, а также Литвой, Латвией и рядом других европейских стран. "И ничего из того, что вы мне подсовывали, не сработало, - отметил Лукашенко. - Так что это было, дезинформация? Где сейчас ваши наработки, контакты, мероприятия по продвижению и укреплению имиджа, работа с аналитическими институтами? Может, вас просто использовали, как у нас в спецслужбах говорят, вслепую, а вы этого даже не поняли?".