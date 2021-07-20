Следствие подтвердило, что теракт в Багдаде совершил смертник

КАИР, 20 июля. /ТАСС/. Крупный теракт в Багдаде, произошедший в понедельник на оживленном рынке, совершил смертник, подтверждают данные расследования, передает во вторник Alsumaria TV со ссылкой на заявление пресс-службы силовых структур Ирака.

"После обследования места преступления, составления отчетов взрывотехниками и специалистами судебно-медицинской экспертизы, выяснилось, что взрыв осуществил террорист-смертник, на котором был поясом со взрывчаткой, - отмечается в коммюнике. - Теракт привел к гибели 30 граждан и ранению более 50 человек". В заявлении силовиков также отмечается, что спецслужбы ведут сбор необходимой информации для поиска причастных к этому "жестокому нападению".

Ответственность за теракт уже взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

В понедельник ближе вечеру на оживленном рынке в населенном преимущественно шиитами восточном районе иракской столицы Мадинат-Садр прогремел взрыв. В тот момент там было особенно многолюдно, поскольку многие иракцы целыми семьями с детьми пришли, чтобы купить все необходимое перед одним из главных мусульманских праздников Ид аль-Адха (Курбан-байрам, в этом году в большинстве арабских стран выпадает на 20-22 июля). Изначально сообщалось, что было подорвано самодельное взрывное устройство, однако позднее стала поступать информация о возможной причастности к теракту смертницы.