СМИ: командующий ВС Афганистана 27 июля прибудет в Индию для обсуждения военных связей

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 июля. /ТАСС/. Командующий Вооруженными силами (ВС) Афганистана генерал Вали Мохаммад Ахмадзай прибудет 27 июля в Индию для обсуждения с этим одним из своих основных союзников вопросов расширения военного сотрудничества в военной области. Как отмечает во вторник индийский телеканал NDTV со ссылкой на осведомленные источники, в условиях активизации наступления боевиков движения "Талибан" (запрещено в РФ) после вывода почти всех войск международной коалиции правительство Афганистана обращается к союзникам за помощью для укрепления своих сил безопасности.

"Командующий ВС Афганистана, как ожидается, прибудет в Индию 27 июля с трехдневным визитом, - отмечают источники телеканала. - Главная тема визита - укрепление сотрудничества в сфере обороны".

Предполагается, что генерал Ахмадзай проведет переговоры с высшим командованием ВС Индии, в том числе с начальником штаба индийской армии генералом Маноджем Мукундом Нараване и советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом, указывают источники NDTV. Ожидается, что Ахмадзай запросит у Индии поставки вооружений для повышения боевых возможностей афганской армии.

Военные связи с Индией

За последние годы Индия, подчеркивает телеканал, поставила в Афганистан пять боевых вертолетов. Кроме того, Кабул обращался к Нью-Дели за содействием в модернизации старых боевых вертолетов и военно-транспортных самолетов еще советского производства. Из-за западных санкций Афганистан испытывает проблемы с получением запасных частей для авиатехники.

Индия, отмечает телеканал, уже инвестировала $3 млрд в помощь правительству Афганистана и в восстановление экономики страны.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне наблюдается ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что талибы наращивают темпы наступления на ряде направлений. Согласно утверждениям радикалов, они сумели установить контроль примерно над 85% территории исламской республики, включая районы вдоль границы с Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией.