Власти США обязали операторов трубопроводов внедрить план восстановления от кибератак

ВАШИНГТОН, 20 июля. /ТАСС/. Управление транспортной безопасности Министерства внутренней безопасности (МВБ) США выпустило во вторник директиву с набором предписаний для операторов трубопроводов по укреплению защиты их систем от кибератак, в том числе с использованием вирусов-вымогателей. Как отмечается в сообщении ведомства, документ касается магистралей, транспортирующих опасные жидкости и природный газ.

"В рамках этой директивы министерство может лучше гарантировать, что данный сектор предпринимает необходимые шаги по защите своей деятельности от растущих киберугроз, что национальная и экономическая безопасность лучше защищены", - приводятся высказывания главы МВБ Алехандро Майоркаса.

Согласно документу, операторы и владельцы критически важных трубопроводов должны принять конкретные меры по снижению рисков подвергнуться атакам вирусов-вымогателей и "других угроз информационным и операционным технологиям". Кроме того, представителям данного сектора предписано разработать план действий и восстановления в случае чрезвычайной ситуации.

Тема угроз в киберпространстве приобрела в последние месяцы особую актуальность в США. В начале мая злоумышленники из группировки DarkSide взломали системы американской трубопроводной компании Colonial Pipeline. По утверждению спецслужб США, DarkSide может базироваться на территории РФ или Восточной Европы. 31 мая последовала атака на сети американского подразделения мясоперерабатывающей компании JBS. По сообщению пресс-службы Белого дома, компания считает, что за нападением стоит преступная организация REvil, находящаяся, вероятно, в России. Этой же группе средства массовой информации приписывают атаку, совершенную на сети компании - производителя программного обеспечения Kaseya.

Президент РФ Владимир Путин 4 июня назвал смешными и нелепыми обвинения в адрес Москвы в кибератаках на американские компании. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заверил, что Москва оперативно рассмотрит обращения Вашингтона в связи с хакерской атакой на предприятие JBS, если такие поступят. Он подчеркнул, что Россия не обладает данными об организаторах кибернападений на эту компанию. Песков также отмечал, что американская сторона не направляла Кремлю каких-либо запросов в связи с атакой на Kaseya.