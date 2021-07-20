В Кишиневе открыли памятник советскому подводнику Маринеско

КИШИНЕВ, 20 июля. /ТАСС/. Памятник командиру боевой подлодки "С-13" Герою Советского Союза Александру Маринеско установлен на мемориальном комплексе "Вечность" в Кишиневе. Он сооружен по инициативе Ассоциации ветеранов Военно-морского флота Молдавии, которая носит имя советского подводника. В торжественном митинге приняли участие министр обороны Молдавии Виктор Гайчук, дипломаты посольства России, представители общественности.

"У подводника Маринеско была непростая судьба, его подвиг долгое время замалчивался, а звание героя ему было присвоено посмертно, только в 1990 году, после реабилитации", - отметил выступивший на церемонии молдавский историк Борис Шаповалов.

Экипаж субмарины под командованием капитана 3-го ранга Маринеско 30 января 1945 года потопил в южной части Балтийского моря тремя торпедами нацистский корабль "Вильгельм Густлофф" водоизмещением почти 25,5 тыс. тонн, на котором находились около 100 экипажей подлодок, готовых продолжить войну на море.

Кишинев, наряду с Калининградом, Кронштадтом, Санкт-Петербургом, Одессой и Лохвицей стал еще одним городом, где воздвигнут памятник выдающемуся советскому подводнику.

Память о герое

Маринеско родился в 1913 году в Одессе. Его отец был румынским моряком, бежавшим в Россию от каторги, грозившей за избиение офицера; мать - украинская крестьянка. Их сын Александр перенял неукротимый нрав отца - мальчик мечтал о море, устроился на торговый корабль, затем закончил мореходное училище и курсы подводников.

В годы войны субмарина под командованием Маринеско участвовала в ряде опасных операций, в том числе в попытке захвата немецкого шифровального аппарата "Энигма", за что был удостоен орденов Ленина и Красной звезды и других наград. За успешную атаку на "Вильгельма Густлоффа" он был представлен к званию Героя Советского союза, однако из-за обвинений в пьянстве и нарушениях дисциплины был отстранен от должности и понижен в звании. После войны Маринеско был уволен в запас, обвинен в нецелевом использовании социалистических средств и осужден. Он отбывал наказание в Хабаровском крае.

Умер Маринеско в 1963 году после тяжелой болезни. Его похоронили на одной из аллей Богословского кладбища в Ленинграде. В конце 70-х годов прошлого века о подвигах славного командира вспомнили, а в 1990 году указом тогдашнего главы советского государства Михаила Горбачева он был реабилитирован, восстановлен в званиях и посмертно награжден званием Героя. Улицы и памятники с его именем появились в Санкт-Петербурге, Кронштадте, Калининграде, Севастополе, Одессе и других городах.