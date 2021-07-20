{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Первым замминистра обороны Армении назначили Аршака Карапетяна

Президент Армении Армен Саркисян ранее подписал указ о освобождении от должности и.о. министра обороны Вагаршака Арутюняна

ЕРЕВАН, 20 июля. /ТАСС/. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян подписал указ о назначении Аршака Карапетяна первым заместителем министра обороны страны. Указ опубликован во вторник на официальном сайте главы кабмина.

"Руководствуясь законом о "Государственной службе", назначить Аршака Карапетяна первым заместителем министра обороны Армении", - говорится в указе.

Ранее президент Армении Армен Саркисян подписал указ о освобождении от должности и.о. министра обороны Вагаршака Арутюняна. До последнего назначения Карапетян занимал должность первого заместителя начальника Генштаба ВС Армении.

Теги
АрменияПашинян, Никол Воваевич
Кризис в Сирии
Сирия потребовала от Совбеза ООН положить конец агрессивным действиям Израиля
МИД страны осудил нападение израильских ВВС на окрестности города Алеппо
Читать полностью