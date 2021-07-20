Зеленский считает, что судьба "Северного потока - 2" будет зависеть от позиции США

ПАРИЖ, 20 июля. /ТАСС/. Судьба газопровода "Северный поток - 2" будет зависеть от позиции Вашингтона и способности Евросоюза занять единую позицию в этом вопросе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому журналу Politique Internationale ("Международная политика"), в очередном номере ежеквартального издания.

"Все будет зависеть от двух факторов, - утверждал он. - Первый из них, это позиция Вашингтона, а второй - это способность европейских стран выступить единым фронтом". По его словам, "американская политика санкций оказывает давление на Россию и помогает Украине". "Мы признательны за это США", - добавил Зеленкий.

По его словам, "в отличие от США, европейцы, напротив, расколоты по этому вопросу и Россия играет на этих разногласиях". "Это энергетическая война, - считает он. - Как в любой войне, будут побежденные и победители".

"Если проект будет завершен, проиграет не только Украина. Начало эксплуатации этого газопровода, который исключит Украину из российско-европейского транзита создаст прецедент для всего региона, и, может быть, для всего мира" - утверждал он.

Российская сторона ранее неоднократно подчеркивала, что данный проект является сугубо коммерческим и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская компания Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Но с декабря 2020 года после годовой паузы строительство газопровода возобновилось.