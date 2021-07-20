Лавров и Керри обсудили по телефону итоги визита спецпосланника президента США в Москву

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и спецпосланник президента США по климату Джон Керри обсудили во вторник по телефону итоги поездки Керри в РФ.

"Стороны обсудили итоги визита спецпредставителя президента США в Москву с акцентом на важности двустороннего и многостороннего сотрудничества на экологическом направлении, совместной подготовки к 26-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго", - говорится в распространенном сообщении МИД РФ.

Беседа состоялась по инициативе американской стороны.

Керри побывал в РФ с трехдневным визитом, который продлился с 12 по 15 июля. Он встретился с Лавровым, побеседовал по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Также Керри провел встречу со специальным представителем президента РФ по вопросам климата Русланом Эдельгериевым, по итогам которой было принято совместное заявление.