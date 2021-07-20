Пушилин заявил, что катастрофу MH17 используют в качестве провокации против России и ДНР

ДОНЕЦК, 20 июля. /ТАСС/. Крушение малайзийского Boeing используется в качестве чудовищной провокации против России и Донецкой народной республики (ДНР). Международное сообщество демонстрирует предвзятое отношение, пытаясь скрыть вину Украины, заявил глава ДНР Денис Пушилин в интервью французскому внешнеполитическому журналу "Международная политика" (Politique Internationale), опубликованном во вторник.

"В этом деле много тревожных элементов. Некоторые версии, обвиняющие нас, были озвучены сразу после катастрофы, что само по себе странно, а затем расследование было неоправданно затянуто. Нам совершенно очевидно, что самолет был сбит Украиной. Эта чудовищная провокация была сфабрикована для того, чтобы обвинить наших бойцов и наказать Россию. Западные страны поспешили наложить санкции на Москву, даже не дождавшись предварительных результатов расследования. <...> Международное сообщество относится к нам предвзято и стремится обелить Украину", - сказал Пушилин.

По его словам, у ополчения не было возможности поразить самолет на такой высоте. "История с "Буком" полностью сфальсифицирована: у нас не было на вооружении такой техники, но даже если бы и была, мы не обладали специалистами нужной квалификации", - подчеркнул он.

Глава республики напомнил, что ДНР сделала все возможное, чтобы вернуть тела погибших и обломки лайнера, а черные ящики самолета сразу после обнаружения были отправлены в Малайзию, что говорит об открытости Донецка в расследовании катастрофы. "Нам нечего скрывать, мы заинтересованы в честном расследовании, чтобы пролить свет на факты, - отметил он. - Есть много вопросов [к Украине], начиная с ключевого: почему маршрут Boeing был проложен над зоной военной операции? Почему Украина не закрыла это воздушное пространство? Уверен, когда-нибудь правда станет достоянием общественности. Очень важно, чтобы виновники этого циничного преступления понесли заслуженное наказание".

Пассажирский Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане десяти государств. Для уголовного расследования трагедии была создана ССГ, которая в июне 2019 года объявила, что установила группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. Это бывший глава ополченцев Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Судебный процесс над ними начался 9 марта 2020 года, их обвиняют в том, что они якобы занимались доставкой зенитной установки "Бук" на Украину с территории РФ.

Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие результатам работы ССГ, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы Москвы в ходе проведения расследования.