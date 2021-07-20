Пентагон допустил закупку комплектующих для ремонта афганских Ми-17 у производителей в РФ

ВАШИНГТОН, 20 июля. /Корр. ТАСС Владислав Павлов/. Министерство обороны США допускает непрямое участие российской стороны в ремонте афганских вертолетов Ми-17, в том числе закупку комплектующих у производителей в России. Как заявил во вторник корреспонденту ТАСС представитель Пентагона, для этого у американской стороны в случае необходимости имеются действующие исключения из санкций.

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По его словам, ремонтом вертолетов будет заниматься специализированное управление в составе Сухопутных войск ВС США. Он будет осуществлен за счет контрактов с подрядчиками Пентагона и НАТО, "пункты технического обслуживания которых находятся в разных странах".

"Ни один из этих вертолетов не направляют в Россию для ремонта, но может быть некоторое непрямое российское участие в том плане, что выполняющие ремонт подрядчики закупают комплектующие и [заказывают] техническое обслуживание у первоначальных производителей этой техники", - сказал он.

"У [американского] министерства обороны нет никаких связанных с этим контрактов между Пентагоном и российскими предприятиями, также есть соответствующие исключения из различных санкционных режимов, которые позволяют занимающимся ремонтом подрядчикам заключать подобные соглашения, если это будет необходимо", - добавил представитель оборонного ведомства. Он подчеркнул, что "Пентагон не выделяет средств для этого ремонта, его финансируют другие страны-доноры".

По словам представителя министерства, плановое техническое обслуживание этих вертолетов проводится в самом Афганистане совместно афганскими специалистами и подрядчиками Пентагона. При этом в случае необходимости операций, произвести которые на территории страны невозможно, "они будут выполнены подрядчиком Пентагона на пунктах обслуживания за пределами Афганистана", сказал он.

Вертолеты российского производства

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что Соединенные Штаты намерены передать Афганистану 37 вертолетов Black Hawk, а также оказать помощь с ремонтом вертолетов Ми-17 для укрепления возможностей Кабула в борьбе с членами движения "Талибан" (запрещено в РФ). Кирби тогда не уточнил, потребуется ли какое-то участие России в обслуживании и ремонте вертолетов Ми-17.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в Афганистане наблюдается ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что талибы наращивают темпы наступления по ряду направлений.

Вертолеты Ми-17 были приобретены Соединенными Штатами для Афганистана у России в начале 2010-х годов. Всего Кабул получил более 60 таких машин. Однако из-за введения американских санкций против ряда российских компаний в сфере ВПК после 2014 года их обслуживание, которым изначально должны были заниматься россияне, оказалось затруднено.