В США россиянина Левашова приговорили к отбытому тюремному сроку

НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /ТАСС/. Федеральный окружной суд в американском штате Коннектикут во вторник приговорил гражданина РФ Петра Левашова, признавшего себя виновным в компьютерном мошенничестве и других преступлениях, к уже отбытому им сроку тюремного заключения. Трансляцию заседания вели с помощью Zoom.

"Я решил, что приговор к уже проведенному в заключении сроку является достаточным", - сказал судья Роберт Чатини. "Вы находитесь под стражей уже приблизительно 33 месяца", - констатировал он. Это означает, что Левашов может быть освобожден из тюрьмы. Как отметил Чатини, он учел при вынесении приговора то, что россиянин в течение продолжительного времени находится вдали от дома и семьи.

Судья допустил возможность депортации россиянина из США, однако не уточнил, когда это произойдет. Как указал Чатини, в случае пребывания на территории США Левашов в течение трех лет будет находиться под особым надзором американских властей. Россиянин после вынесения приговора выразил признательность судье и отметил, что ему нечего добавить.

Адвокат россиянина Вадим Глозман назвал нереалистичным то, что Левашов когда-либо сможет выплатить $3,5 млн в качестве возмещения нанесенного ущерба. Судья отметил, что этот вопрос, вероятно, будет решен позже. Он пояснил, что ждет от защиты предоставления документов, которые бы это подтверждали.

Россиянин был задержан по требованию США на территории Испании 7 апреля 2017 года, в октябре того же года Мадрид удовлетворил запрос Вашингтона о его выдаче США. Американские власти обвиняли Левашова в компьютерном мошенничестве, создании вредоносного программного обеспечения и массовой рассылке спама.

В сентябре 2019 года Министерство юстиции США сообщило, что россиянин признал себя виновным в нанесении ущерба защищенному компьютеру, сговоре, компьютерном мошенничестве и краже персональных данных при отягчающих обстоятельствах.