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МИД Чехии намерен потребовать объяснений по поводу блокировки в России сайта "Радио Прага"

По данным местных СМИ, Роскомнадзор заблокировал сайт иновещания Чешского радио на русском языке 17 июля

ПРАГА, 20 июля. /ТАСС/. МИД Чехии намерен потребовать от российской стороны объяснений по поводу решения Роскомнадзора заблокировать сайт Radia Prague International "Радио Прага" - русскоязычной службы Чешского Радио. Об этом сообщил во вторник в Twitter глава дипломатического ведомства республики Якуб Кулганек.

"Я удивлен решением российских [государственных] органов заблокировать сайт Radia Prague International и не понимаю [почему оно было принято], - отметил он. - От российской стороны, во взаимодействии с Чешским радио, мы будет требовать объяснений по поводу этого абсурдного цензурного вмешательства".

Роскомнадзор, как проинформировали местные СМИ, заблокировал сайт иновещания Чешского радио на русском языке 17 июля.

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