На Украине готовят санкции против шести телеканалов за трансляцию фильмов на русском языке

КИЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень обратился к регулятору с просьбой ввести санкции в отношении шести украинских телеканалов за трансляцию фильмов на русском языке, что запрещается новыми нормами закона о госязыке.

"По результатам мониторинга были выявлены нарушения закона о государственном языке - фильмы и сериалы демонстрировались на русском языке телеканалами "Интер", "Украина", ICTV, "Мега", "НТН", "К1", о чем составлены соответствующие акты", - написал он во вторник на своей странице в Facebook.

Кремень сообщил, что "направил письмо в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания с просьбой применить к упомянутым организациям определенные законодательством санкции", а также обратился к телеканалам с призывом выполнять нормы закона об обязательной демонстрации фильмов и сериалов на государственном языке.

Уполномоченный также уточнил, что на телеканале "Интер" зафиксировано шесть нарушений, в том числе трансляция художественных фильмов "Гостья из будущего", "Шерлок Холмс и доктор Ватсон" на русском языке. В эфире канала "Украина", по информации Кременя, выявлено пять таких нарушений, на телеканалах "Мега" и ICTV - два нарушения, в эфирах "К1" и "НТН" - по одному нарушению.

Верховная рада приняла закон об украинском языке 25 апреля 2019 года, а 15 мая документ подписал президент Петр Порошенко. Зимой 2019 года Венецианская комиссия рекомендовала украинской власти пересмотреть "языковой закон". Эксперты комиссии считают, что Киев должен принять закон о национальных меньшинствах, в противном случае закон создает основания для их дискриминации. Кроме того, Украине предлагали "рассмотреть возможность отмены механизма санкций" за нарушение норм языкового закона.

Согласно закону, все культурные мероприятия должны проводиться только на государственном языке. Телеканалам установлена квота в 90% для передач на украинском языке. В этом году вступила в силу норма закона об украинизации сферы услуг, а с 16 июля на Украине вступили в силу нормы, касающиеся украинизации киноиндустрии, обязательного проведения мероприятий на украинском языке и внедрения экзаменов на уровень владения государственным языком.